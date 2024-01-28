Головне за неділю, 28 січня: ракетний удар по Полтавщині, понад 20 відбитих штурмів під Авдіївкою

Полтавська область зазнала ракетної атаки росіян - уже другий день регіон потерпає від ворожого нападу.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його словами, є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.

Згодом очільник області повідомив, що потерпілих немає.

27 січня о цій же порі росіяни теж вдарили ракетами по області. Було влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення. Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також сили і засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак росіян поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 січня – в нашій новині.

Російські війська сьогодні пообіді атакували з безпілотника місто Берислав Херсонської області.

Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також повідомляється, що близько 14:10 під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один зі снарядів влучив у подвірʼя житлового будинку. Поранення отримала 89-річна місцева жителька.

Україну було б добре на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Fox News, передає "Європейська правда".

Столтенберг наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях вступу чи не вступу в Альянс, оскільки блок створювали для того, аби запобігти війні.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України", – сказав генсек Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що дуже важливо, щоб російський диктатор Путін не досягнув бажаного в Україні, оскільки це стане заохоченням для інших авторитарних режимів. "Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - сказав глава Альянсу і додав, що "тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу".

Столтенберг також висловився за продовження підтримки США, оскільки вона послаблює Росію, а кошти використовуються головним чином у США, бо йдуть на закупівлю американської зброї.

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