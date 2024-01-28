На Донеччині загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук

Це сталося у боях під Михайлівкою Донецької області.

На фронті загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Захисник загинув 22 січня у боях під Михайлівкою Донецької області.

Із 2011 року Федінчук працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському музично-драматичному театрі почав свою кар'єру з 2016 року.

"Росія продовжує вбивати кращих — тих, хто створює і розвиває нашу культуру. Висловлюємо співчуття близьким та колегам Володимира. Його загибель — непоправна втрата для нашої країни", - йдеться у повідомленні Мінкульту.