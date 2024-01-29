За тиждень було 510 бойових зіткнень, найбільше – на напрямках Авдіївки і Мар'їнки

Однак ворог продовжує штурми та атаки і на всіх інших напрямках.

На Куп'янському напрямку окупанти продовжують штурми в районах Синьківки, Табаївки, Піщаного Харківської області і Стельмахівки Луганської. За тиждень захисники відбили близько 40 штурмів, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 50 штурмів на позиції у районах Макіївки, Серебрянського лісництва і Білогорівки Луганської області, Тернів, східніше Діброви, Ямполівки, Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Васюківки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Сили оборони відбили понад 45 штурмів.

На Авдіївському напрямку окупанти наступали в районі Авдіївки, де здійснили близько 140 атак на позиції захисників у районах Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, північніше Опитного, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського і Невельского. За словами речника, українські воїни "завдали противнику чималих втрат" у живій силі та важкому озброєнні.

На Мар'їнському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки. Підрозділи Сил оборони відбили близько 120 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили понад 10 спроб ворога покращити тактичне положення південно-східніше Водяного, південніше Золотої Ниви і Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому окупанти здійснили майже 20 атак північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового і Роботиного.

На Херсонському напрямку окупанти зосередилися на веденні оборони, вдосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Окупанти продовжують завдавати авіаударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях військ і населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей. Також одночасно із цим росіяни намагаються витіснити захисників із плацдармів на лівому березі річки Дніпро, де ворог здійснив близько 35 атак.

Протягом минулого тижня відбулося понад 500 бойових зіткнень. Росіяни завдали 76 ракетних і близько 310 авіаударів.