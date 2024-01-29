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У Чорному морі перебувають три носії "Калібрів", – ВМС

У Середземному морі перебуває один носій крилатих ракет.

У Чорному морі перебувають три носії "Калібрів", – ВМС
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному морі чотири кораблі, три із них – носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 14 ракет.

Про таке повідомили Військово-морські сили ЗС України. 

"Станом на 07:00 26.01.2024 в Чорному морі 4 ворожі кораблі серед яких 3 носії крилатих ракет «калібр», загальний залп до 14 ракет, в Азовському морі 1 ворожий корабель", – розповіли в ВМС.

Також додали, що в Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до восьми ракет.

Росія тримає у Чорному морі три носії КР
Фото: ВМС України
Росія тримає у Чорному морі три носії КР

За даними ВМС, за добу, в інтересах РВ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 11 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

У Військово-морських силах зауважують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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