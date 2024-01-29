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Заяви про захоплення Табаївки на Харківщині не відповідають дійсності, – ЗСУ

У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області.

Заяви про захоплення Табаївки на Харківщині не відповідають дійсності, – ЗСУ
Фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Інформація, яку розповсюдили російські ЗМІ  про начебто захоплену Табаївку Куп’янського району Харківської області є неправдивою.

Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, передає Interfax-Україна. 

"Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності", – сказав Фітьо. 

Він додав, що неподалік цього населеного пункту тривають бої. 

Раніше російські ЗМІ повідомляли про нібито захоплення села Табаївка.

  • За добу на на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.
  • Нещодавно росіянам вдалося захопити село Крохмальне на Харківщині.
  • У ЗСУ пояснили, що Сили оборони відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців. Село вже було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення, Сили оборони відбили територію під час харківського наступу.
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