Заяви про захоплення Табаївки на Харківщині не відповідають дійсності, – ЗСУ

У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області.

Інформація, яку розповсюдили російські ЗМІ про начебто захоплену Табаївку Куп’янського району Харківської області є неправдивою.

Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, передає Interfax-Україна.

"Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності", – сказав Фітьо.

Він додав, що неподалік цього населеного пункту тривають бої.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про нібито захоплення села Табаївка.