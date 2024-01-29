Заяви про захоплення Табаївки на Харківщині не відповідають дійсності, – ЗСУ

Інформація, яку розповсюдили російські ЗМІ про начебто захоплену Табаївку Куп’янського району Харківської області є неправдивою.
Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, передає Interfax-Україна.
"Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності", – сказав Фітьо.
Він додав, що неподалік цього населеного пункту тривають бої.
Раніше російські ЗМІ повідомляли про нібито захоплення села Табаївка.
- За добу на на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.
- Нещодавно росіянам вдалося захопити село Крохмальне на Харківщині.
- У ЗСУ пояснили, що Сили оборони відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців. Село вже було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення, Сили оборони відбили територію під час харківського наступу.