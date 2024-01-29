"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує справедливого закону про мобілізацію від військових та Міноборони.
Про це він заявив у інтервʼю німецькому телеканалу ARD.
"Я очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію або продовження, або зміни до закону – можна по-різному це називати. У будь-якому випадку, я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Ось і все. Їхнє завдання сьогодні це зробити", – сказав Зеленський.
Він додав, що очікує від військових та Міністерства оборони "справедливу відповідь на це питання".
За словами Зеленського, закон про мобілізацію має врегулювати питання демобілізації та відпусток.
"Тільки по-справедливості. В питанні мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку", – заявив президент.
Крім того, на думку Зеленського, неправильним є те, що представники територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки ходили по вулицях і шукали чоловіків, які не прийшли до "військкоматів". Проте це питання потрібно теж вирішити справедливо.
"Вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових і депутатів: коли вони будуть готувати цей законопроєкт – щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату тощо. Ми живемо в час цифровізації і ми дуже цифровізована країна – немає проблем вирішити це питання сучасно", – сказав глава держави.
Що відомо про закон про мобілізацію
- Над законопроєктом про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати працювали декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Демобілізацію не пропонували, але передбачили відпочинок для тих, хто захищає Україну зараз.
- Почали розгляд документу на профільному парламентському комітеті ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, адже це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- 15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.
- Законопроєкт про мобілізацію мають розглянути в першому читанні 6 лютого. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.