"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський

Зеленський сказав, що потрібно вирішити питання пошуку та затримання представниками ТЦК та СП чоловіків на вулицях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує справедливого закону про мобілізацію від військових та Міноборони.

Про це він заявив у інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

"Я очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію або продовження, або зміни до закону – можна по-різному це називати. У будь-якому випадку, я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Ось і все. Їхнє завдання сьогодні це зробити", – сказав Зеленський.

Він додав, що очікує від військових та Міністерства оборони "справедливу відповідь на це питання".

За словами Зеленського, закон про мобілізацію має врегулювати питання демобілізації та відпусток.

"Тільки по-справедливості. В питанні мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку", – заявив президент.

Крім того, на думку Зеленського, неправильним є те, що представники територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки ходили по вулицях і шукали чоловіків, які не прийшли до "військкоматів". Проте це питання потрібно теж вирішити справедливо.

"Вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових і депутатів: коли вони будуть готувати цей законопроєкт – щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату тощо. Ми живемо в час цифровізації і ми дуже цифровізована країна – немає проблем вирішити це питання сучасно", – сказав глава держави.

Що відомо про закон про мобілізацію