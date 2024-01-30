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Росіяни за добу здійснили 67 обстрілів Херсонщини, загинула людина

Ворог випустив 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА.

Росіяни за добу здійснили 67 обстрілів Херсонщини, загинула людина
Обстріл, Херсонщина (архівне фото)
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Росіяни за добу випустили по Херсонській області 272 снаряди.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі 2 типу "Shahed"", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. "Шахедами" ворог атакував територію та споруду підприємства у Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

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