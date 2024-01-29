Повідомили нові підозри екскомандирам "Беркута", які намагались знищити докази вбивств учасників Революції Гідності

ПІдозрювані різали зрою, стирали серійні номери, скидали у річку та закопували.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут", що намагались знищити зброю, з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як йдеться у повідомленні, з цієї зброї спецпризначенці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту.

"Колишні командир полку та командир роти ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві усвідомлюючи, що надали злочинні накази, вирішили приховати сліди вчинених злочинів та знищити знаряддя вбивств громадян", – зазначили у ДБР.

Вони організували перевезення зброї з території місця дислокації "Беркута" та "незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва".

Зокрема, вони розрізали її на частини та видалили маркування серійних номерів. Залишки зброї беркутівці скинули в притоці Дніпра – річці Віта та закопали на березі.

"Зокрема, було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм «Форт-500» та рушниця «Форт-12» калібром 9 мм", – наголосили у Бюро.

Підозрюваним загрожує максимальне покарання – 10 років позбавлення волі.

Раніше проти цих "беркутівців" скерували до суду обвинувальний акт. Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.