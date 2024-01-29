Повідомили нові підозри екскомандирам "Беркута", які намагались знищити докази вбивств учасників Революції Гідності

Працівники ДБР повідомили про підозру колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут", що намагались знищити зброю, з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Як йдеться у повідомленні, з цієї зброї спецпризначенці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту.
"Колишні командир полку та командир роти ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві усвідомлюючи, що надали злочинні накази, вирішили приховати сліди вчинених злочинів та знищити знаряддя вбивств громадян", – зазначили у ДБР.
Вони організували перевезення зброї з території місця дислокації "Беркута" та "незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва".
Зокрема, вони розрізали її на частини та видалили маркування серійних номерів. Залишки зброї беркутівці скинули в притоці Дніпра – річці Віта та закопали на березі.
"Зокрема, було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм «Форт-500» та рушниця «Форт-12» калібром 9 мм", – наголосили у Бюро.
Підозрюваним загрожує максимальне покарання – 10 років позбавлення волі.
- Раніше проти цих "беркутівців" скерували до суду обвинувальний акт. Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.
- Раніше до суду були направлені обвинувальні акти щодо 20 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві та командира цієї ж роти, за перешкоджання проведенню мирних акцій протесту шляхом застосування 20 лютого 2014 року вогнепальної зброї до беззбройних активістів.
- Також 25 травня 2023 року Голосіївським районним судом м. Києва до 10 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього заступника керівника одного з управлінь МВС України, який причетний до знищення та приховування зброї, з якої розстрілювали активістів 20.02.2014.
- Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому беркутівцю Руслану Марчуку по подіях розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Строки притягнення до кримінальної відповідальності в цій справі спливли в кінці 2023 року. Тому малоймовірно, що Марчука притягнуть до відповідальності.
- Головна справа Майдану: як упродовж восьми років судили п’ятьох беркутівців і чому жодного не відправили в тюрму – у матеріалі LB.ua.