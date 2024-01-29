Лідер ультраправої партії Угорщини заявив, що претендуватиме на Закарпаття "якщо Україна впаде"
Лідер ультраправої партії Угорщини заявив, що претендуватиме на Закарпаття "якщо Україна впаде"
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Російська «Енігма» ХХІ сторіччя: як Telegram пов’язаний з Кремлем
Російська «Енігма» ХХІ сторіччя: як Telegram пов’язаний з Кремлем
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Перекладачка Мара Полякова: «Нові емігранти в Латвії не думають про інтеграцію: вони тут, бо можуть тут розмовляти російською»
Перекладачка Мара Полякова: «Нові емігранти в Латвії не думають про інтеграцію: вони тут, бо можуть тут розмовляти російською»
Росія розконсервувала рідкісні 130-мм гармати М-46 з 1950-х років, – Defence Express
Росія розконсервувала рідкісні 130-мм гармати М-46 з 1950-х років, – Defence Express
ГоловнаСуспільствоЖиття

Повідомили нові підозри екскомандирам "Беркута", які намагались знищити докази вбивств учасників Революції Гідності

ПІдозрювані різали зрою, стирали серійні номери, скидали у річку та закопували.

Повідомили нові підозри екскомандирам "Беркута", які намагались знищити докази вбивств учасників Революції Гідності
Фото: EPA/UPG

Працівники ДБР повідомили про підозру колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут", що намагались знищити зброю, з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. 

Як йдеться у повідомленні, з цієї зброї спецпризначенці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту.

"Колишні командир полку та командир роти ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві усвідомлюючи, що надали злочинні накази, вирішили приховати сліди вчинених злочинів та знищити знаряддя вбивств громадян", – зазначили у ДБР.

Вони організували перевезення зброї з території місця дислокації "Беркута" та "незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва". 

Зокрема, вони розрізали її на частини та видалили маркування серійних номерів. Залишки зброї беркутівці скинули в притоці Дніпра – річці Віта та закопали на березі.

"Зокрема, було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм «Форт-500» та рушниця «Форт-12» калібром 9 мм", – наголосили у Бюро.

Підозрюваним загрожує максимальне покарання – 10 років позбавлення волі.

  • Раніше до суду були направлені обвинувальні акти щодо 20 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві та командира цієї ж роти, за перешкоджання проведенню мирних акцій протесту шляхом застосування 20 лютого 2014 року вогнепальної зброї до беззбройних активістів.
  • Також 25 травня 2023 року Голосіївським районним судом м. Києва до 10 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього заступника керівника одного з управлінь МВС України, який причетний до знищення та приховування зброї, з якої розстрілювали активістів 20.02.2014.
  • Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому беркутівцю Руслану Марчуку по подіях розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Строки притягнення до кримінальної відповідальності в цій справі спливли в кінці 2023 року. Тому малоймовірно, що Марчука притягнуть до відповідальності.
  • Головна справа Майдану: як упродовж восьми років судили п’ятьох беркутівців і чому жодного не відправили в тюрму – у матеріалі LB.ua.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies