ЗМІ: ЄС погодить початок переговорів про вступ з Боснією та Герцеговиною

У блоці є скептики щодо цього рішення, проте вони згодні надіслати "позитивний сигнал".

На засіданні Європейської Ради 21-22 березня буде оголошено про початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Боснією та Герцеговиною. Про це свідчить інформація, отримана автрійським агентство APA, пише Укрінформ.

Як стверджують джерела, три країни ЄС налаштовані скептично щодо цього рішення - це Франція, Нідерланди й Данія. Проте вони готові "надіслати позитивний сигнал" під час саміту у Брюсселі.

Країни-члени обговорять, які умови Боснія має виконати перед початком переговорів. Що ж до Грузії, яка теж є кандидатом в ЄС, то про подальші кроки в інтеграції країни поки не йдеться: владу Тбілісі закличуть продовжити шлях реформ.

Головною ж темою саміту має стати використання заморожених російських активів на користь України.