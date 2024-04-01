Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
ГоловнаТехнології

Федоров: Україна має дрони з радіусом дії понад 1000 км

У 2024 році Україна збільшила виробництво дронів.

Федоров: Україна має дрони з радіусом дії понад 1000 км
Фото: Макс Требухов

В цьому році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво дронів дальньої дії в порівнянні з 2023 роком. 

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров  в інтерв'ю Welt, пише РБК-Україна.

Федоров підкреслив, що у порівнянні з минулим роком, у 2024 році Україна збільшила виробництво дронів дальньої дії у десять разів.

"Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км", — заявив Федоров.

На думку Федорова, результат війни залежить саме від розвитку безпілотних технологій. Та наразі про переможця у технологічній війні важко говорити, адже "на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас".

  • Зеленський анонсував виробництво одного мільйону FPV-безпілотників цього року. 
  • Під час тригодинної наради щодо дронів президент, військові та урядовці оновили та деталізували плани виробництва на цей рік за всіма типами безпілотників
  • Станом на кінець березня Україні вдалося виготовити 200 000 таких апаратів. Триває виробництво й інших типів безпілотників. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies