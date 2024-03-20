Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
ГоловнаТехнології

Україна може виробляти 2 мільйони дронів на рік, — Федоров

Понад 200 українських компаній працюють у сфері безпілотних літальних апаратів і виготовляють широкий спектр дронів

Україна може виробляти 2 мільйони дронів на рік, — Федоров
Фото: надано пресслужбою

Україна може виробляти два мільйони безпілотників на рік за додаткової фінансової підтримки Заходу.

Про це в інтерв’ю The Guardian сказав віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Укрінформ".

"Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів дронів", — розповів він.

Існує потенціал для подальшого збільшення виробництва всіх типів дронів, але компоненти завжди повинні надходити з-за кордону.

За словами Федорова, понад 200 українських компаній працюють у сфері безпілотних літальних апаратів і виготовляють широкий спектр дронів, які використовуються на полі бою.

У 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії. Також в нашій державі вже діє до 10 компаній, що виготовляють дрони, здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies