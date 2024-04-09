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Українські захисники знищили російську реактивну установку, якою обстрілювали Очаків

Також знищили особовий склад та склад боєприпасів росіян.

Українські захисники знищили російську реактивну установку, якою обстрілювали Очаків
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

Військово-Морські Сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Захисники Очакова знищили переносну реактивну пускову установку “Град-П” російських окупаційних військ, якою обстрілювали Очаків Миколаївської області.

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За допомогою FPV-дронів була знищена як сама установка, так і особовий склад та склад боєприпасів.

  • Понад дві третини російських танків, які українські військові знищили за останні місяці, вдалося уразити за допомогою FPV-дронів.
  • На Харківщині прикордонники знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган", із якої окупанти обстрілювали населені пункти області.
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