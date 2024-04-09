Українські захисники знищили російську реактивну установку, якою обстрілювали Очаків

Військово-Морські Сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Захисники Очакова знищили переносну реактивну пускову установку “Град-П” російських окупаційних військ, якою обстрілювали Очаків Миколаївської області.

За допомогою FPV-дронів була знищена як сама установка, так і особовий склад та склад боєприпасів.