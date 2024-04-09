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На Сумщині ворог обстріляв п’ятьох енергетиків із артилерії

Люди не постраждали, але значні ушкодження отримав автомобіль.

На Сумщині ворог обстріляв п’ятьох енергетиків із артилерії
Окупанти обстріляли авто енергетиків на Сумщині
Фото: Сумиобленерго

Сьогодні, 9 квітня, в с. Бачівськ Шосткинського район, що на Сумщині, п’ятеро працівників експлуатаційної бригади "Сумиобленерго", які приїхали ремонтувати лінію, потрапили під артилерійський обстріл зі сторони російського кордону.

Про це повідомили у Міненерго.

Зазначається, що працівники виїхали відремонтувати пошкоджену внаслідок військової агресії РФ лінію електропередачі на відстані близько 3,5 км від кордону з країною-агресоркою. 

"Всі необхідні дозволи на проведення відновлювальних робіт від військових і органів місцевого самоврядування були отримані", – уточнили у міністерстві. 

Жоден з енергетиків не постраждав, але автомобіль бригади зазнав численних пошкоджень.

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