На Сумщині ворог обстріляв п’ятьох енергетиків із артилерії

Сьогодні, 9 квітня, в с. Бачівськ Шосткинського район, що на Сумщині, п’ятеро працівників експлуатаційної бригади "Сумиобленерго", які приїхали ремонтувати лінію, потрапили під артилерійський обстріл зі сторони російського кордону.
Про це повідомили у Міненерго.
Зазначається, що працівники виїхали відремонтувати пошкоджену внаслідок військової агресії РФ лінію електропередачі на відстані близько 3,5 км від кордону з країною-агресоркою.
"Всі необхідні дозволи на проведення відновлювальних робіт від військових і органів місцевого самоврядування були отримані", – уточнили у міністерстві.
Жоден з енергетиків не постраждав, але автомобіль бригади зазнав численних пошкоджень.
- 5 квітня через обстріли Росії Укренерго запровадило тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії у Сумській області. День перед тим вводили такі ж заходи.
- Найбільше ворог атакує Сумщину авіабомбами. За три місяці було нанесено 412 авіаційних ударів по громадах Сумської області.