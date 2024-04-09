​У Слов’янську через обстріли РФ поранені троє людей

Через ворожий обстріл околиць Слов’янська Донецької області троє людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Троє людей поранені у Слов'янську. Околиці міста зазнали обстрілу сьогодні вдень — поранення отримали троє людей 53, 64 і 66 років", – написав він.
Також додав, що усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації.
"Ситуація в області залишається складною і кожен, хто досі не виїхав до більш безпечних регіонів, постійно наражає себе на смертельну небезпеку. Бережіть себе! Евакуюйтесь", – наголосив Філашкін.
Сьогодні ворог вдарив авіабомбою по Костянтинівці. В результаті одна особа загинула, ще двоє поранених. Бомбою пошкоджено десятки приватних будинків та 2 інфраструктурні об’єкти