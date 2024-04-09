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​У Слов’янську через обстріли РФ поранені троє людей

Усі відмовилися від госпіталізації.

​У Слов’янську через обстріли РФ поранені троє людей
обстріли Донеччини (фото ілюстративне)
Фото: Вадим Філашкін

Через ворожий обстріл околиць Слов’янська Донецької області троє людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Троє людей поранені у Слов'янську. Околиці міста зазнали обстрілу сьогодні вдень — поранення отримали троє людей 53, 64 і 66 років", – написав він.

Також додав, що усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації.

"Ситуація в області залишається складною і кожен, хто досі не виїхав до більш безпечних регіонів, постійно наражає себе на смертельну небезпеку. Бережіть себе! Евакуюйтесь", – наголосив Філашкін. 

Сьогодні ворог вдарив авіабомбою по Костянтинівці. В результаті одна особа загинула, ще двоє поранених. Бомбою пошкоджено десятки приватних будинків та 2 інфраструктурні об’єкти

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