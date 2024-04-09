​ЦНС: 7600 тонн пшениці відправили в один із російських портів із Маріуполя

Тільки з початку цього року з Маріуполя морем було відправлено 50,7 тисяч тонн українського збіжжя.

Окупанти продовжують вивозити українське зерно до Росії: у Маріупольському порту відбулося чергове відвантаження партії зернових. 7600 тонн пшениці відправили в один із російських портів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За інформацією ЦНС, впродовж повномасштабного вторгнення росіяни систематично вивозять зерно з окупованих територій, і тільки з початку цього року з Маріуполя морем відправили 50,7 тисяч тонн українського збіжжя.

"Окупанти продовжують грабувати українські землі. Це є частиною загарбницької політики кремля, щоб максимально обезкровити Україну", – додали у ЦНС.

Також нагадують, що дії окупантів є порушенням міжнародного права.

"Крадіжки зернових з окупованих територій відбуваються під керівництвом російських військових чиновників а також колаборантів, котрі співпрацюють із загарбниками", – зазначили у Центрі національного спротиву.