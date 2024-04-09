США передали Україні конфісковані зброю і боєприпаси, які могли потрапити до рук єменських хуситів

4 квітня США передали українським військовим зброю і боєприпаси, які конфіскували в межах позову проти Корпусу вартових ісламської революції.
Про це повідомило 9 квітня Центральне командування США (CENTCOM).
Україна отримала понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад пів мільйона набоїв калібру 7,62 мм. Цієї кількості достатньо для оснащення однієї бригади.
"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року в межах цивільного позову Міністерства юстиції про конфіскацію майна проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)", - повідомив CENTCOM.
Спочатку ці боєприпаси конфіскували американські військові і ВМС партнерів на чотирьох окремих транзитних суднах без громадянства упродовж 22 травня 2021 року - 15 лютого 2023 року. Зброя та озброєння прямували від КВІР до хуситів у Ємені, що порушує резолюцію Ради Безпеки ООН.
- ООН загалом вимагає, аби конфіскована зброя була знищена чи складована.
- Однак торік командування США працювало над тим, аби врегулювати юридичні обмеження щодо надання Києву конфіскованих зброї та озброєння.
- У лютому 2023-го з'явилася інформація, що американські військові розглядають можливість надання Україні тисяч одиниць захопленої зброї і понад мільйон набоїв, які колись були призначені для бойовиків у Ємені, яких підтримує Іран.
- Представники США заявили, що планують відправити Україні понад 5000 автоматів, 1,6 млн набоїв до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 підривачів боєприпасів, які вилучили за декілька місяців біля узбережжя Ємену у контрабандистів, котрих підозрюють у співпраці з Іраном.
- Перед цим таку ж пропозицію висунув американський конгресмен-демократ Том Маліновскі. Він запропонував передати Україні зброю, яку флот США захопив у Ірану.