США передали Україні конфісковані зброю і боєприпаси, які могли потрапити до рук єменських хуситів

У переліку - понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад пів мільйона набоїв калібру 7,62 мм.

4 квітня США передали українським військовим зброю і боєприпаси, які конфіскували в межах позову проти Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомило 9 квітня Центральне командування США (CENTCOM).

Україна отримала понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад пів мільйона набоїв калібру 7,62 мм. Цієї кількості достатньо для оснащення однієї бригади.

"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року в межах цивільного позову Міністерства юстиції про конфіскацію майна проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)", - повідомив CENTCOM.

Спочатку ці боєприпаси конфіскували американські військові і ВМС партнерів на чотирьох окремих транзитних суднах без громадянства упродовж 22 травня 2021 року - 15 лютого 2023 року. Зброя та озброєння прямували від КВІР до хуситів у Ємені, що порушує резолюцію Ради Безпеки ООН.