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США передали Україні конфісковані зброю і боєприпаси, які могли потрапити до рук єменських хуситів

У переліку - понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад пів мільйона набоїв калібру 7,62 мм.

США передали Україні конфісковані зброю і боєприпаси, які могли потрапити до рук єменських хуситів
Конфіскована зброя
Фото: Х/U.S. Central Command

4 квітня США передали українським військовим зброю і боєприпаси, які конфіскували в межах позову проти Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомило 9 квітня Центральне командування США (CENTCOM).

Україна отримала понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад пів мільйона набоїв калібру 7,62 мм. Цієї кількості достатньо для оснащення однієї бригади.

"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року в межах цивільного позову Міністерства юстиції про конфіскацію майна проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)", - повідомив CENTCOM.

Спочатку ці боєприпаси конфіскували американські військові і ВМС партнерів на чотирьох окремих транзитних суднах без громадянства упродовж 22 травня 2021 року - 15 лютого 2023 року. Зброя та озброєння прямували від КВІР до хуситів у Ємені, що порушує резолюцію Ради Безпеки ООН. 

  • ООН загалом вимагає, аби конфіскована зброя була знищена чи складована.
  • Однак торік командування США працювало над тим, аби врегулювати юридичні обмеження щодо надання Києву конфіскованих зброї та озброєння.
  • У лютому 2023-го з'явилася інформація, що американські військові розглядають можливість надання Україні тисяч одиниць захопленої зброї і понад мільйон набоїв, які колись були призначені для бойовиків у Ємені, яких підтримує Іран.
  • Представники США заявили, що планують відправити Україні понад 5000 автоматів, 1,6 млн набоїв до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 підривачів боєприпасів, які вилучили за декілька місяців біля узбережжя Ємену у контрабандистів, котрих підозрюють у співпраці з Іраном.
  • Перед цим таку ж пропозицію висунув американський конгресмен-демократ Том Маліновскі. Він запропонував передати Україні зброю, яку флот США захопив у Ірану.
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