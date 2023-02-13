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Американський конгресмен запропонував передати Україні зброю, яку в Ірану захопив флот США

Так Маліновскі відреагував на те, що Іран постачає безпілотники та іншу зброю в Росію.

Американський конгресмен запропонував передати Україні зброю, яку в Ірану захопив флот США
Фото: Twitter/Tom Malinowski

Американський конгресмен-демократ від Нью-Джерсі Том Маліновскі запропонував передати Україні зброю, яку флот США захопив у Ірану.

Про це йдеться в дописі Маліновскі у твітері.

"Це чудова ідея: оскільки Іран постачає безпілотники та іншу зброю в Росію, ми повинні відправити зброю, яку наші ВМС захопили в Ірану, в Україну", - зазначив конгресмен.

Маліновскі був одним зі співавторів законопроєкту, який дозволив би США конфіскувати активи обсягом понад $5 мільйонів у підсанкційних росіян.

Нагадаємо, у січні флот США перехопив на шляху з Ірану до Ємену судно, на якому було 2116 автоматів.

Днями CNN оприлюднило матеріал, у якому експерти розповіли, що іранські дрони модифіковані для завдання максимальної шкоди українській інфраструктурі.

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