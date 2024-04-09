За рішенням голови СБУ, Ілля Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі безпосередньо на фронті.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо". Про це інформагентству Інтерфакс-Україна повідомили у пресслужбі СБУ.

"На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків", – повідомили у пресслужбі.

У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", – повідомили у пресслужбі.

Також у пресслужюі СБУ додали, що Служба безпеки висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії.

Раніше журналісти "Слідство.інфо" оприлюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Через два дні після публікації "Слідство.інфо" зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору розслідування за вказівкою співробітника Департаменту кібербезпеки СБУ.

У пресслужбі СБУ раніше заявляли, що перевіряють інформацію від "Слідство.інфо" про інцидент спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ.

Офіс генерального прокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом видання "Слідство.інфо" з врученням йому повістки.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводять службову перевірку для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.