У Міноборони планують використовувати відходи від утилізації боєприпасів для потреб оборони

В Україні розглядають можливість застосування мобільних комплексів з утилізації боєприпасів для розмінування звільнених територій. Це дозволить повторно використовувати отримані продукти утилізації у виробництві нових боєприпасів для потреб Сил оборони України.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

У відомстві додали, що незважаючи на активні бойові дії, продовжують посилення системи екологічного управління відходами.

За приблизними оцінками, у вже звільнених областях забруднено до двох мільйонів гектарів полів. На тимчасово окупованій території потенційно під загрозою перебувають шість мільйонів гектарів землі. Це території, які потребуватимуть перевірки та розмінування після їх звільнення.

"За різними оцінками, не здетоновують понад 20% випущених боєприпасів. До цього слід додати активне застосування мін. Що робити надалі? Ми бачимо, що існують технологічні рішення, намагаємось запустити мобільні комплекси з утилізації боєприпасів", – повідомив заступник Міністра оборони України Юрій Джигир.

Він зазначив, що такі комплекси широко використовують у світі. Особливо в тих країнах, де велись або ведуться бойові дії, внаслідок яких залишаються замінованими великі території. Україна наразі шукає шляхи для отримання цих комплексів.

"Сильні сторони цієї ініціативи: комплекси мобільні, пересування й утилізація - безпечні, вони дають можливість повторно використовувати отримані продукти утилізації для виробництва нових боєприпасів", – додав Джигир.

Застосування комплексів після перемоги дозволить зменшити навантаження на екосистему, оскільки вони, зокрема, зменшують забруднення земель, водойм, повітря.

Поки що міністерство опрацьовує законодавчі зміни, аби мати можливість залучати до робіт такі комплекси. Вже проведені необхідні консультації з Державною службою надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту Міноборони України, внутрішніми відомчими підрозділами та організаціями, які проводять гуманітарне розмінування, для якнайшвидшого запуску пілотного проекту.