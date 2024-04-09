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Удари РФ по енергетиці: країни ЄС передадуть Україні понад 150 генераторів

Видання Der Standart зазначає, що ЄС мобілізував надзвичайну енергетичну допомогу для України, яка вже перебуває в дорозі.

Удари РФ по енергетиці: країни ЄС передадуть Україні понад 150 генераторів
Ілюстративне фото

Європейські країни передадуть Україні 157 електрогенераторів через російські атаки на енергосистему, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

Видання зазначає, що ЄС мобілізував надзвичайну енергетичну допомогу для України, яка вже перебуває в дорозі.

"Після серії цілеспрямованих ракетних і безпілотних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України останніми тижнями, енергопостачанню України було завдано значної шкоди", – пояснив представник Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди надали 157 електрогенераторів різних розмірів.

Для подальшого зміцнення енергетичної інфраструктури України ЄС також надсилає десять генераторів великої потужності (1 МВт) вартістю 3,57 мільйона євро з власних запасів RescEU. Кожен із цих потужних генераторів в 1 МВт може забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру в надзвичайній ситуації.

Єврокомісар із кризового управління Янез Ленарчич подякував країнам за надані Україні генератори через Механізм цивільного захисту ЄС.

Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуацій перебуває в тісному контакті з українською владою на місцях, щоб надати подальшу допомогу в разі потреби, сказав він.

Зазначимо, що протягом останніх тижнів РФ активізувала обстріли української енергетичної інфраструктури. Зокрема, цієї ночі Росія атакувала електроенергетичні об’єкти в Полтавській, Львівській і Дніпропетровській областях.

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