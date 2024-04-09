Зеленський приїхав у Харківську область перевіряти фортифікації

Раніше він відвідував Чернігівську область.

Президент Володимир Зеленський перевірив у Харківській області зведення фортифікаційних споруд.

Відповідне відео він поширив у своєму каналі в Telegram. Разом із ним участь у поїздці брав заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

"Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою!" – написав він.