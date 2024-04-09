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СБУ заявила про затримання соратниці Шарія за підозрою у поширенні фейків про Сили оборони України

За даними слідства, вона співпрацювала з російською розвідкою і, серед іншого, адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

СБУ заявила про затримання соратниці Шарія за підозрою у поширенні фейків про Сили оборони України
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що запобігла новим спробам агресора розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах на півдні України.

Спецслужба повідомила, що поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. Вона переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини. 

За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою. За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ, які воюють проти нашої держави.

За даними слідства, жінка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої «філії» окупаційного МВС РФ.

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби. Також вона отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через підконтрольний інформресурс. За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Влітку минулого року СБУ повідомила, що знайшла докази співпраці блогера Шарія та ФСБ Росії. Йому оголосили підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

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