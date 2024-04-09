Тимчасовий керівник Міноборони Болгарії висловився за прискорення надання військової допомоги Україні

Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні, передає Novinite.
Під час церемонії вступу на посаду Запрянов наголосив на необхідності прискорення постачання двох пакетів військової допомоги Києву.
"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Буде розглянуто подальші можливості прямої військової допомоги", - сказав т.в.о. міністра оборони Болгарії.
- Минулого місяця стало відомо, що в Болгарії не змогли сформувати уряд - міністр закордонних справ Болгарії, представниця правоцентристської партії ГЕРБ Марія Габріель повідомила про те, що не вдалося досягнути згоди з партією "Продовжуємо зміни" (ПП).
- Тим часом Софія у березні цього року таки вислала Україні раніше обіцяні бронетранспортери. Затримка з'явилася тому, що болгарське Міноборони звернулося до НАТО, аби Альянс оплатив транспортні витрати.