Тимчасовий керівник Міноборони Болгарії висловився за прискорення надання військової допомоги Україні

Йдеться про два пакети допомоги.

Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні, передає Novinite.

Під час церемонії вступу на посаду Запрянов наголосив на необхідності прискорення постачання двох пакетів військової допомоги Києву.

"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Буде розглянуто подальші можливості прямої військової допомоги", - сказав т.в.о. міністра оборони Болгарії.