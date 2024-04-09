УП: Після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" керівника Солом'янського військкомату перевели на іншу роботу

Керівник ТЦК працюватиме на нижчій посаді одного з бойових підрозділів ЗСУ.

Після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" Євгенієм Шульгатом начальника Солом'янського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві перевели на інше місце служби, повідомляє "Українська правда".

Відповідний наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, йдеться у відповіді Генштабу на запит журналістів.

"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" переведено на інше місце служби", - зазначено у коментарі Генштабу.

Керівник ТЦК працюватиме на нижчій посаді одного з бойових підрозділів ЗСУ. Таке рішення командування ухвалило після того, як вивчило всі обставини справи.

Що відомо про інцидент із журналістом "Слідство.Інфо"