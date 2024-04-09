УП: Після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" керівника Солом'янського військкомату перевели на іншу роботу

Після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" Євгенієм Шульгатом начальника Солом'янського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві перевели на інше місце служби, повідомляє "Українська правда".
Відповідний наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, йдеться у відповіді Генштабу на запит журналістів.
"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" переведено на інше місце служби", - зазначено у коментарі Генштабу.
Керівник ТЦК працюватиме на нижчій посаді одного з бойових підрозділів ЗСУ. Таке рішення командування ухвалило після того, як вивчило всі обставини справи.
Що відомо про інцидент із журналістом "Слідство.Інфо"
- Раніше розслідувачі оприлюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Опісля вони повідомили, на їхню думку, співробітники військкомату намагалися вручити повістку автору розслідування за вказівкою співробітника Департаменту кібербезпеки.
- У пресслужбі СБУ заявили спочатку, що спільно з Міноборони та Генштабом перевіряють інформацію журналістів про інцидент.
- Тоді Офіс Генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження.
- У командуванні Сухопутних військ заявили, що проводять службову перевірку, яку доручив провести Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
- 9 квітня стало відомо, що керівник СБУ Василь Малюк відсторонив Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки. У цей період він проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".