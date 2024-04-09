Затримали посадовицю Херсонської ОВА, яку підозрюють у розкраданні коштів

Чиновниця разом із спільниками завищили вартість робіт у більш як 15 разів.

Керівниці одного із департаментів Херсонської обласної військової адміністрації повідомили про підозру у розкраданні бюджетних коштів. Вона разом із спільниками організували завищення вартості технічного обстеження об'єктів соціальної інфраструктури у більше ніж 15 разів. Зокрема, уклали договір на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.

Про це повідомили начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та в НАБУ.

Як зазначили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ), разом із САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) викрили схему заволодіння державними коштами при наданні послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок агресії РФ в Херсонській області.

"За даними слідства, очільник одного з департаментів Херсонської ОВА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо) у більше ніж 15 разів. Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн", – повідомили у НАБУ.

У результаті учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 млн грн.Про підозру повідомили 3 особам: керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору.

"Посадовця і засновника підприємства затримали", – прокоментували у Агентстві.

Фото: НАБУ Підозрювані у розкраданні на Херсонщині

Олександр Прокудін зазначив, що слідство розпочали після ініційованого ним аудиту у лютому 2023 року.

"Після призначення на посаду я ініціював проведення аудиту. За результатами аудиту наприкінці лютого 2023 було розпочато слідство за фактом розкрадання бюджетних коштів при наданні послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок агресії рф. Тобто слідство тривало рік і сьогодні правоохоронці надали оцінку діям працівниці адміністрації у вигляді підозри", – прокоментував Прокудін.

Він додав, що, якщо провину буде доведено, чиновницю притягнуть до відповідальності.