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Представник НАТО: Понад дві третини російських танків вдалося знищити завдяки FPV-дронам

Для того, аби уразити військову техніку ворога, знадобиться до десяти таких дронів.

Представник НАТО: Понад дві третини російських танків вдалося знищити завдяки FPV-дронам
FPV-дрони
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Понад дві третини російських танків, які українські військові знищили за останні місяці, вдалося уразити за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомив виданню Foreign Policy представник НАТО. Таким чином Україна вирішує проблему нестачі боєприпасів, зокрема, від США через затримку голосування у Конгресі за відповідну військову допомогу.

На третій рік повномасштабного російського вторгнення FPV-дрони стали майже повсюдними на полі бою. Багато з них можуть нести до кількох кілограмів вибухівки. За весь період війни і Україна, і Росія отримали чималий досвід застосування такого виду безпілотників.

Водночас на кожен успішний удар припадає чимало невдалих спроб. Дрони вартістю 400 доларів мають дешеві камери, через що їм складніше працювати вночі або в похмуру погоду, і вони часто несуть саморобні боєприпаси, які іноді вибухають у польоті. Деякі під час атаки не вибухають у потрібний момент.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі, який востаннє їздив до України у листопаді минулого року, сказав, що загальна точність FPV-дронів становить менш ніж 50 відсотків. Знищити танк і солдатів усередині за допомогою FPV може досвідчений пілот, а не новачок.

Крім того, навіть ті дрони, які долають російські засоби протидії, можуть не завдати смертельного удару. За словами Лі, зазвичай перші декілька разів танк не знищують, для цього потрібно 10 і більше безпілотників.

Але попри це Росія має вагому причину прикривати свою військову техніку засобами маскування і перешкод. Країні-агресору не вистачає бронетехніки і танків. Якщо РФ продовжить кидати на фронт більше танків замість знищених, то може втратити свою чисельну перевагу в цій техніці, що призведе до ускладнення наступальних операцій.

Проте РФ має багато живої сили, і це залишається проблемою для України.

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