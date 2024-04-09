Поліцейські перевіряють, чи причетний чоловік до збуту боєприпасів.

У мешканця Херсонщини вилучили гранати та набої

Поліцейські вилучили в мешканця Херсонської області гранати й набої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці провели обшук у 34-річного жителя населеного пункту Високопільської громади, коли отримали інформацію, що той зберігає у своєму домоволодінні зброю та боєприпаси.

Під час обшуку поліцейські виявили й вилучили реактивну штурмову гранату РШГ-2, 2 корпуси гранат РГО, корпус гранати РГД-5, 3 запали типу УЗРГМ-2 та 300 набоїв різного калібру.

Чоловік розповів, що боєприпаси знайшов наприкінці березня 2022 року в зруйнованій школі, де під час окупації базувалися російські війська. Також вони й зберігали боєкомплект.

Поліцейські перевіряють, чи причетний чоловік до збуту боєприпасів.

Зараз поліція проводить слідчі дії та низку експертиз, відкрито провадження за ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області У мешканця Херсонщини вилучили гранати й набої

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області У мешканця Херсонщини вилучили гранати й набої