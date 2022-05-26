Екснардепу Балицькому оголосили підозру у співпраці з ворогом

Колишньому нардепу-регіоналу, депутату Запорізької обласної ради від ОПЗЖ Євгену Балицькому оголосили підозру за ст. 111-1 КК України (колабораціонізм).

Він сприйняв вторгнення Росії як шанс реалізувати політичні амбіції та заручився підтримкою ворога щодо силового захоплення влади в регіоні, повідомили в пресслужбі СБУ.

За допомогою окупантів Балицький примусив працівників місцевого самврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Балицький видав так зване розпорядження "О временной организации общественного порядка", яке зобов’язувало мешканців сформувати "громадські загони" для виявлення антиросійської діяльності.

"Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Балицький був депутатом VI і VII скликань від "Партії регіонів". Улітку 2014 вийшов з фракції, а у квітні 2015 очолив територіальну організацію партії "Опозиційний блок" у Мелітопольському районі.

У 2019 знову намагався пройти до Верховної Ради як самовисуванець та член "Опозиційного блоку".