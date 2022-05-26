Ворог знову обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Ніч у Дніпропетровській області минула з обстрілами Криворізького району. Опівночі росіяни завдали удару з артилерії по Апостолівській громаді.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, люди не постраждали.

Нагадаємо, Дніпропетровську область ворог обстрілює щодня. Учора окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу. Крім того, з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду.

Згідно з оновленими даними, в переліку громад, розташованих у районах бойових дій чи тимчасово окупованих або оточених, перебувають шість громад Дніпропетровської області.