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Ворог знову обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини

Люди не постраждали. 

Ворог знову обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Ніч у Дніпропетровській області минула з обстрілами Криворізького району. Опівночі росіяни завдали удару з артилерії по Апостолівській громаді.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, люди не постраждали. 

Нагадаємо, Дніпропетровську область ворог обстрілює щодня. Учора окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу. Крім того, з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. 

Згідно з оновленими даними, в переліку громад, розташованих у районах бойових дій чи тимчасово окупованих або оточених, перебувають шість громад Дніпропетровської області. 

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