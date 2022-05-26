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Російський елітний повітряний десант провалив в Україні декілька операцій, – Міноборони Великобританії

Щонайменше три спроби наступу з російськими десантниками закінчилися провалами. 

Російський елітний повітряний десант провалив в Україні декілька операцій, – Міноборони Великобританії
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Минобороны России

Повітряно-десантні війська Росії із самого початку повномасштабного вторгнення в Україну зробили декілька тактичних провалів.

Йдеться про спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні, заблокований наступ на Ізюмському напрямку у квітні та нещодавню невдалу спробу переправи через Сіверський Донець, повідомили в ранковому звіті Міністерства Великої Британії.

При цьому повітряний десант вважається елітним, а його військові отримують додаткову оплату. Російська доктрина передбачає використання ПДВ для виконання найскладніших операцій. Ці війська налічують 45 000 осіб, більшість з яких – професійні контрактники. 

"ПДВ використовувалися в місіях, які більше підходили для важкої броньованої піхоти, і зазнали втрат. Їхні змішані характеристики, можливо, відображають стратегічно невірне керування цим потенціалом та нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі", – вважають британські військові. 

Вони припускають, що провали також повʼязані з багаторічними розкраданнями в російській армії, що спостерігалися останні 15 років правління Путіна.

Міноборони Британії додало, що нездатність передбачити українській спротив та подальше самозаспокоєння командирів привели до значних втрат найбільш елітних підрозділів Росії. 

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення ворог кілька разів намагався висадити десант на аеродромі в Гостомелі. У травні росіяни також зробили кілька спроб переправи через річку Сіверський Донець. За 4 дні безуспішних спроб переправи через Сіверський Донець на сході України росіяни втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами. 

Десантники також намагались переправитись через річку, але невдало. Спроби закінчилися втечею. 

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