Росіяни намагались штурмувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ і знову обстріляли "Імпульс", – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

У Хмельницькій області ввечері, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ворожу ракету. Жертв і руйнувань немає. На Дніпропетровщині ніч минула з тривогами. Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду. Людей не зачепило. Зранку в області знову тривога, повідомили у зведенні ОВА.

У Харкові ніч з тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби в області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район). 8 людей поранено, серед них одна дитина, 2 людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське Чугуївського району – дві людини поранені.

Луганщина: спроби штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. Серед руйнувань – науково-виробниче об'єднання "Імпульс", 11 багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок і приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському. У Лисичанську 3 загиблих.

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту. За добу – 4 вбитих і 12 поранених цивільних. У Мар'їнці окупанти використали запалювальні снаряди, масштаби пожеж уточнюються. Продовжується евакуація населення з прифронтової зони.

Миколаївщина: вчора обстрілу зазнав Миколаївський район. Зокрема, внаслідок обстрілів с. Солончаки Куцурубської громади пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина. У другій половині дня внаслідок обстрілів смт Первомайське є загибла людина. Унаслідок обстрілу с. Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин і житловий будинок з господарчими будівлями. У Баштанському районі знову тривали обстріли території Широківської громади. Є пошкоджені і зруйновані житлові будинки. Потерпілих немає. Удень і вночі були обстріли в Березнегуватській громаді. Один загиблий і один поранений. Щодо руйнувань інформація уточнюється.

Херсонщина: стабільно напружена ситуація, окупанти обстрілюють не лише позиції ЗСУ та сусідні регіони, а й самі окуповані території. Критична ситуація у громадах, розташованих біля Снігурівки, Миколаєва та Дніпропетровської області.

Нагадаємо, російські війська знову вели вогонь по Сумщині та Чернігівщині. З мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії окупанти обстріляли Бачівськ, Краснопілля (Сумщина) і Заріччя (Чернігівщина).