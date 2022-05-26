З початку російського вторгнення загинуло 240 дітей і постраждало 436, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що станом на 26 травня, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення РФ в Україні загинуло 240 дітей і постраждало 436.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - наголосила омбудсман.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, 232 дитини загинули та понад 430 поранені під час російської агресії. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Київській і Харківській областях.