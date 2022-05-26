Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку російського вторгнення загинуло 240 дітей і постраждало 436, - Денісова

Омбудсман зазначила, що дані потребують уточнення.

З початку російського вторгнення загинуло 240 дітей і постраждало 436, - Денісова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що станом на 26 травня, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення РФ в Україні загинуло 240 дітей і постраждало 436.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - наголосила омбудсман.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, 232 дитини загинули та понад 430 поранені під час російської агресії. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Київській і Харківській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також