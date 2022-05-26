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Окупанти скасували канікули в школах Маріуполя і хочуть влітку викладати дітям російську мову

Росіяни планують відкрити дев'ять шкіл у місті, однак поки що знайшли лише 53 вчителів.

Окупанти скасували канікули в школах Маріуполя і хочуть влітку викладати дітям російську мову
Ілюстративне фото
Фото: белогорск.рф

Російські окупанти продовжують насильницьке введення російської навчальної програми в школах Маріуполя й оголосили про продовження навчального року до 1 вересня.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто, без канікул. Основна мета - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть вбивати в голову викладати російську мову та літературу, історію росії та математику російською", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Росіяни планують відкрити дев'ять шкіл в окупованому місті.

"Однак на зараз вдалось переконати знайти всього 53 вчителів. По 6 вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі за окупації", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Маріуполі російські окупанти відкрили “дитячий центр” у приміщенні, де немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі.

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