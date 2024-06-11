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​Держфінмоніторинг обмінюватиметься розвідувальною інформацією із Німеччиною, Норвегією і Гібралтаром

Відповідні договори українська сторона уклала загалом із 84 партнерами.

​Держфінмоніторинг обмінюватиметься розвідувальною інформацією із Німеччиною, Норвегією і Гібралтаром
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський
Фото: fiu.gov.ua

Держфінмоніторинг посилює обмін розвідувальною фінансовою інформацією із європейськими партнерами.

Очільник установи Ігор Черкаський уклав у Парижі договори міжвідомчого характеру із керівниками підрозділів фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару під час заходів 30-го пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР).

Як пояснили у Держфінмоніторинзі, ключовою метою укладених меморандумів є правове врегулювання взаємного обміну фінансовою розвідувальною інформацією, яка є у розпорядженні підрозділів фінансової розвідки, що підвищить ефективність фінансових розслідувань.

Також Держфінмоніторинг і підрозділи фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару домовились забезпечувати співпрацю щодо збору, обробки й аналізу інформації, яка є у їхньому розпорядженні, про фінансові операції щодо яких існує підозра у відмиванні коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму.

В установі повідомили, що вже уклали 84 міжнародні договори міжвідомчого характеру для співробітництва з підрозділами фінансової розвідки інших держав.

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