​Держфінмоніторинг обмінюватиметься розвідувальною інформацією із Німеччиною, Норвегією і Гібралтаром

Держфінмоніторинг посилює обмін розвідувальною фінансовою інформацією із європейськими партнерами.

Очільник установи Ігор Черкаський уклав у Парижі договори міжвідомчого характеру із керівниками підрозділів фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару під час заходів 30-го пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР).

Як пояснили у Держфінмоніторинзі, ключовою метою укладених меморандумів є правове врегулювання взаємного обміну фінансовою розвідувальною інформацією, яка є у розпорядженні підрозділів фінансової розвідки, що підвищить ефективність фінансових розслідувань.

Також Держфінмоніторинг і підрозділи фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару домовились забезпечувати співпрацю щодо збору, обробки й аналізу інформації, яка є у їхньому розпорядженні, про фінансові операції щодо яких існує підозра у відмиванні коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму.

В установі повідомили, що вже уклали 84 міжнародні договори міжвідомчого характеру для співробітництва з підрозділами фінансової розвідки інших держав.