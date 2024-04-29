В Іраку криміналізували одностатеві стосунки

Трансгендерів можуть відправити у в'язницю на термін від одного до трьох років.

Парламент Іраку прийняв закон, який передбачає кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки з позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з новим законом, трансгендерів також можуть відправити у в'язницю на термін від одного до трьох років.

Прихильники змін кажуть, що вони сприятимуть відстоюванню релігійних цінностей у країні. Правозахисні групи натомість заявляють, що вони стали “ще однією чорною плямою в історії Іраку про порушення прав ЛГБТ”.

Тюремні терміни також загрожуватимуть тим, хто пропагує гомосексуалізм або проституцію, лікарям, які проводять операції зі зміни статі, чоловікам, які “навмисно” поводяться як жінки, і тим, хто займається “обміном дружинами”.

Попередній проєкт законопроєкту ‒ поправка до закону про боротьбу з проституцією, прийнятого наприкінці 1980-х років ‒ пропонував смертну кару за одностатеві стосунки. Однак це було змінено після протидії з боку США та інших західних країн.