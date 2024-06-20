Військовий збив російську крилату ракету з кулемета, - Повітряні сили

Військовий Повітряних Сил Сергій на псевдо "Доктор Мом" збив російську крилату ракету з кулемета.
Про це повідомляє командування Повітряних сил.
"Збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе", – зазначив військовий.
У цивільному житті Сергій він працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи.
Військовий розповів, як вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.
"Отримавши команду «готовність», разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись, – згадує він.
Сергій зізнається, емоції у той момент – переповнювали. У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.
Раніше Повітряні сили показали уламки збитих уночі 20 червня російських ракет.
Як повідомлялося, 12 червня росіяни використали для обстрілу Києва крилаті ракети Х-101, випущені з бортів стратегічної авіації, ударні безпілотники і балістику. Усі засоби ураження заходили на Київ практично одночасно. Київська міська військова адміністрація заявила про 100-відсотково успішну роботу ППО під час нічної комбінованої атаки ворога.