Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Хабарники проти розвідки – хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки – хто розколює армію та спецслужби?
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
ГоловнаСуспільствоВійна

Військовий збив російську крилату ракету з кулемета, - Повітряні сили

12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

Військовий збив російську крилату ракету з кулемета, - Повітряні сили
Військовий збив російську крилату ракету з кулемета
Фото: Повітряні сили

Військовий Повітряних Сил Сергій на псевдо "Доктор Мом" збив російську крилату ракету з кулемета.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

"Збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе", – зазначив військовий.

У цивільному житті Сергій він працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. 

Військовий розповів, як вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

"Отримавши команду «готовність», разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись, – згадує він.

Сергій зізнається, емоції у той момент – переповнювали. У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки. 

Уламки російської ракети
Фото: Повітряні сили
Уламки російської ракети

Раніше Повітряні сили показали уламки збитих уночі 20 червня російських ракет.

Як повідомлялося, 12 червня росіяни використали для обстрілу Києва крилаті ракети Х-101, випущені з бортів стратегічної авіації,  ударні безпілотники і  балістику. Усі засоби ураження заходили на Київ практично одночасно. Київська міська військова адміністрація заявила про 100-відсотково успішну роботу ППО під час нічної комбінованої атаки ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies