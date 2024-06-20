Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця

Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив насмерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Тандир знову заявив, що не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння, перебував у шоковому стані. На цьому наполягав і його адвокат.
Втім, доповідач у справі, член ВРП Олег Кандзюба запропонував відхили скаргу Тандира на рішення Дисциплінарної палати ВРП про звільнення. Це рішення члени ВРП підтримали одноголосно і суддю Тандира покарали звільненням.
У ЦПК також зазначили, що від часу скоєння резонансного ДТП минуло більше року, і цей час Тандир отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати припинять.
Паралельно Святошинський суд Києва продовжує слухати кримінальну справу щодо ДТП.
Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО.
Що відомо про ДТП
- У Києві в ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
- Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. ВРП дозволила утримання Тандира під вартою і відсторонила його від виконання обов’язків на своїй посаді.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- У серпні Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід Тандиру. З тих пір він знаходиться під вартою. Запобіжний захід неодноразово продовжували. За рішенням суду від 4 квітня, Тандир перебуватиме під вартою до 2 червня. Адвокати також просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.