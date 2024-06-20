Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця

Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши до чернігівської ТрО.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив насмерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Тандир знову заявив, що не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння, перебував у шоковому стані. На цьому наполягав і його адвокат.

Втім, доповідач у справі, член ВРП Олег Кандзюба запропонував відхили скаргу Тандира на рішення Дисциплінарної палати ВРП про звільнення. Це рішення члени ВРП підтримали одноголосно і суддю Тандира покарали звільненням.

У ЦПК також зазначили, що від часу скоєння резонансного ДТП минуло більше року, і цей час Тандир отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати припинять.

Паралельно Святошинський суд Києва продовжує слухати кримінальну справу щодо ДТП.

Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО.

Що відомо про ДТП