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Суд обрав запобіжний захід ексголові Державної міграційної служби

Соколюк має внести 4 млн грн застави.

Суд обрав запобіжний захід ексголові Державної міграційної служби
Максим Соколюк
Фото: Центр протидії корупції

Суд обрав запобіжний захід до ексголови Державної міграційної служби Максима Соколюка.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, йдеться про 3 млн грн застави.

Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обовʼязків:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
  • носити електронний засіб контролю.

Справа Соколюка

  • За даними НАБУ, йдеться про заволодіння понад 88 млн грн.
  • У 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. 
  • Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби. 
  • Як встановили НАБУ і САП, він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».
  • Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись».
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