Суд обрав запобіжний захід ексголові Державної міграційної служби

Суд обрав запобіжний захід до ексголови Державної міграційної служби Максима Соколюка.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, йдеться про 3 млн грн застави.
Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обовʼязків:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
- носити електронний засіб контролю.
Справа Соколюка
- За даними НАБУ, йдеться про заволодіння понад 88 млн грн.
- У 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.
- Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
- Як встановили НАБУ і САП, він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».
- Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись».