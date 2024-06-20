Суд обрав запобіжний захід ексголові Державної міграційної служби

Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обовʼязків:

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура , йдеться про 3 млн грн застави.

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