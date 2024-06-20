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Очільник Київщини просить прокуратуру перевірити розкрадання 14 млн грн при будівництві доріг і соцзакладів

Так Кравченко відреагував на порушення, які оприлюднила Держаудитслужба за 2019-2021 роки.

Очільник Київщини просить прокуратуру перевірити розкрадання 14 млн грн при будівництві доріг і соцзакладів
Руслан Кравченко
Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до обласної прокуратури з проханням перевірити інформацію про 14 млн грн збитків під час будівництва доріг та соціальних закладів в області.

Як ідеться в дописі Кравченка у фейсбуці, ці роботи тривали упродовж 2019-2021 років. 

"За цей період виявлені порушення за результатами проведення Державною аудиторською службою України ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту регіонального розвитку КОДА протягом 1 січня 2019 – 30 червня 2023 року", - зауважив керівник ОВА.

Йдеться про завищення на 10 млн грн вартості та обсягу робіт, послуг, цін на матеріали, кількості використаних будматеріалів підрядними організаціями під час капітального ремонту доріг. 

Крім того, 4 млн грн "зникли" на об'єктах соціальної інфраструктури, зокрема, садочках, басейнах, лікарні. 

За інформацією очільника Київщини, загалом департамент регіонального розвитку до проведення робіт залучав 12 підрядних організацій. Наразі частину виявлених порушень на суму 300 тис. грн вже усунули. 

"Прокуратура має всебічно перевірити факти викладені у документах ДАСУ та, у разі їх підтвердження, притягнути винних до відповідальності. Йдеться як про підрядників, так і про колишніх працівників ДРР. Наразі вживаємо заходів і на рівні Київської ОДА", - додав Кравченко. 

Він повідомив, що департамент регіонального розвитку вже направив підрядникам вимогу про відшкодування завданих збитків. "У разі невиконання вимоги, ДРР звертатиметься до суду. Крім того, ДРР відшкодує до обласного бюджету завищену вартість послуг з технічного нагляду за низкою об'єктів", - підкреслив очільник ОВА.

Наразі структурні підрозділи Київської обласної військової адміністрації підписують усі договори на проведення робіт, за словами Кравченка, за динамічними цінами та проводять експертизу проєктно-кошторисної документації. "Під час підписання актів виконаних робіт вони фінально коригуються кошторисником і на виході не можуть перевищувати середньоринкові. Акти по завищених цінах ніхто не закриває", - додав керівник ОВА.

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