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​В інформагентстві "Інтерфакс-Україна" - новий головний редактор

Медіа очолив Дмитро Кошовий.

​В інформагентстві "Інтерфакс-Україна" - новий головний редактор
Дмитро Кошовий
Фото: detector.media

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" очолив Дмитро Кошовий, повідомляє "Детектор медіа".

Новий головний редактор почав кар’єру у журналістиці зі щотижневої газети "Фінансова Україна".

Після того, яки видання припинило роботу, Кошовий перейшов в "Інтерфакс-Україна", водночас готуючи матеріали для видання "Галицькі контракти". 

Опісля він очолив відділ економічних новин та став заступником директора агентства.

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