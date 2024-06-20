​В інформагентстві "Інтерфакс-Україна" - новий головний редактор

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" очолив Дмитро Кошовий, повідомляє "Детектор медіа".
Новий головний редактор почав кар’єру у журналістиці зі щотижневої газети "Фінансова Україна".
Після того, яки видання припинило роботу, Кошовий перейшов в "Інтерфакс-Україна", водночас готуючи матеріали для видання "Галицькі контракти".
Опісля він очолив відділ економічних новин та став заступником директора агентства.
- Минулого місяця помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" 63-річний Олександр Мартиненко.