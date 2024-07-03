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На Херсонщині в результаті обстрілів росіян одна людина загинула і 15 дістали поранення

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

На Херсонщині в результаті обстрілів росіян одна людина загинула і 15 дістали поранення
Херсонщина, наслідки обстрілів (архів)
Фото: Херсонська ОВА

Росіяни Знову обстріляли Херсонську область. В результаті одна людина загинула ще 15 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Понятівка, Станіслав, Cадове, Михайлівка, Софіївка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Кізомис, Качкарівка, Козацьке, Велетенське, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Дудчани, Антонівка, Томина Балка, Білозерка, Інгулець, Олександрівка, Ульянівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. 

Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок та газопровід; пошкоджені приватні автомобілі. 

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