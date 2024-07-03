Безпілотні катери атакували Новоросійськ, де базується Чорноморський флот РФ

Місцеві пишуть про звуки вибухів, є інформація про пожежу в порту.

Вночі атаки морських дронів зазнав порт Новоросійськ - основна база Чорноморського флоту окупантів після того, як їм довелося ховати кораблі від ударів по Криму.

Про "загрозу від безекіпажних катерів" місцевих жителів попередив мер Новоросійська Андрій Кравченко. У соцмережах пишуть, що в місті лунали гучні вибухи, дрижали вікна. Вулиці, що ведуть до порту, перекрили. Є інформація про масштабну пожежу.