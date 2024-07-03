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Єрмак: "Україна не готова до компромісів щодо цінностей"

Керівник Офісу Президента заперечив можливість поступок щодо територій та суверенітету.

Єрмак: "Україна не готова до компромісів щодо цінностей"
Андрій Єрмак
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Сполучених Штатів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відповів на запитання журналістів щодо переговорів з Росією та плану Дональда Трампа завершити війну.

Як пише Reuters, посадовець заявив, що Україна готова дослухатися до будь-яких порад щодо досягнення справедливого миру. Але компроміси щодо "важливих речей та цінностей" неможливі: йдеться про "незалежність, свободу, демократію, територіальну цілісність та суверенітет".

Єрмак визнав, що він не знає, яким чином Дональд Трамп збирається зупиняти війну. "Побачимо", - сказав керівник ОП репортерам. 

Він також нагадав, що підтримка України є двопартійною, а громадяни США, згідно з опитуваннями, прагнуть допомагати нашій державі і через два з половиною роки від початку вторгнення. Що ж до президентських виборів, то Єрмак назвав їх "рішенням, яке залежить лише від американського народу, і яке ми поважатимемо".

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