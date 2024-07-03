Росіяни тримають у Чорному морі один носій "Калібрів", але без ракет

В Азовському морі знаходяться три ворожі кораблі, носії крилатих ракет також відсутні.

У Чорному морі станом на ранок 3 липня чергує один російський корабель - носій "Калібрів", проте ракети на ньому відсутні.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі – три ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. У Середземному морі – два ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

У квітні у ВМС заявили, що від початку повномасштабної війни Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів під час українських ударів.

У червні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов говорив, що Росія ховає великі кораблі і носії "Калібрів", але "полювання не має зупинятися".