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Обстріли Донеччини: у Селидовому загинула жінка, шестеро постраждалих

Пошкоджено 43 приватні і багатоповерхові будинки.

Обстріли Донеччини: у Селидовому загинула жінка, шестеро постраждалих

У Донецькій області за добу внаслідок ворожих обстрілів загинуло людина, шестеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Пошкоджено 43 приватні і багатоповерхові будинки.

У Покровському районі численних обстрілів зазнала Курахівська громада. У Гірнику поранено людину, пошкоджено чотири приватних і три багатоквартирні будинки.

У Гострому пошкоджено двоповерхівку, в Острівському пошкоджено 7 приватних будинків. Під вогнем опинилися околиці Курахового, Сухих Ялів і Дальнього. 

У Селидовому загинула жінка і 3 поранені, пошкоджено 24 будинки.

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У Лимані Краматорського району пошкоджено нежитлові приміщення, обстріляні околиці Райгородка Миколаївської громади. У Костянтинівці пошкоджено промислові будівлі та інфраструктурний об'єкт. 

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 6 приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 351 людину, зокрема 34 дитини.

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