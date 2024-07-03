У Донецькій області за добу внаслідок ворожих обстрілів загинуло людина, шестеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Пошкоджено 43 приватні і багатоповерхові будинки.

У Покровському районі численних обстрілів зазнала Курахівська громада. У Гірнику поранено людину, пошкоджено чотири приватних і три багатоквартирні будинки.

У Гострому пошкоджено двоповерхівку, в Острівському пошкоджено 7 приватних будинків. Під вогнем опинилися околиці Курахового, Сухих Ялів і Дальнього.

У Селидовому загинула жінка і 3 поранені, пошкоджено 24 будинки.

У Лимані Краматорського району пошкоджено нежитлові приміщення, обстріляні околиці Райгородка Миколаївської громади. У Костянтинівці пошкоджено промислові будівлі та інфраструктурний об'єкт.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 6 приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 351 людину, зокрема 34 дитини.