Росіяни завдали понад 200 ударів по Сумщині: шестеро поранених

Впродовж минулої доби ворог атакував 32 населених пункти Сумської області. Зафіксовано 210 ударів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, серед них — діти.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Фото: поліція Сумської області

Внаслідок обстрілів загинула 66-річна жінка, поранень зазнали шестеро людей 6 людей, з них двоє дітей 15-ти та 16-ти років.

Фото: поліція Сумської області

Через ворожі удари пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 18 приватних домоволодінь, лікарню, пошту, ферму та 1 автомобіль, сталось загоряння ще 3 приватних будинків.

Фото: поліція Сумської області