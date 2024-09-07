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Росіяни завдали понад 200 ударів по Сумщині: шестеро поранених

Серед постраждалих двоє дітей.

Росіяни завдали понад 200 ударів по Сумщині: шестеро поранених
Фото: поліція Сумської області

Впродовж минулої доби ворог атакував 32 населених пункти Сумської області. Зафіксовано 210 ударів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, серед них — діти.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Фото: поліція Сумської області

Внаслідок обстрілів загинула 66-річна жінка, поранень зазнали шестеро людей 6 людей, з них двоє дітей 15-ти та 16-ти років.

Фото: поліція Сумської області

Через ворожі удари пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 18 приватних домоволодінь, лікарню, пошту, ферму та 1 автомобіль, сталось загоряння ще 3 приватних будинків.

Фото: поліція Сумської області

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