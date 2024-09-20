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Збитки на 140 млн грн: командира військової частини підозрюють у закупівлі спорядження неналежної якості

Також підозру отримала постачальниця товару. 

Збитки на 140 млн грн: командира військової частини підозрюють у закупівлі спорядження неналежної якості
Фото: Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру колишнім командиру військової частини та директорці товариства з обмеженою відповідальністю, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Екскомандиру інкриміновано недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), ексдиректорці ТОВ – шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, з січня по березень 2023 року підозрювані, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів діяли для незаконного збагачення товариства за рахунок бюджетних коштів.

Підозрювана поставила військове обмундирування, що не відповідало вимогам технічних специфікацій, технічним характеристикам та унеможливлювало його використання за призначенням. Командир частини, недбало поставившись до виконання своїх службових обов’язків, прийняв цей товар за видатковими накладними.

Загальна сума завданих державі збитків складає майже 140 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваних виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 20700 доларів США, 7100 євро, 231 тис грн, мобільні телефони, записні книжки і документацію.

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