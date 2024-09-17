Раніше Дмитра Комаху визнали винуватим у пропозиції надання 24 млн грн хабаря за позитивний аудит облаштування “Фортеці” – об’єкту спецпризначення Збройних Сил України.

Верховний Суд підтвердив вирок у вигляді 4,5 роки позбавлення волі колишньому посадовцю Міноборони. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок ексзаступнику начальника управління Міноборони Дмитру Комасі, якого визнали винуватим у пропозиції надання 24 млн грн хабаря.

Гроші пропонувались за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об’єкту спецпризначення Збройних Сил України.

Позитивний аудит дозволив би компанії, яка будувала об’єкт, отримати повну оплату контракту у понад 400 млн грн та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

Таким чином, Комаха засуджений до 4 років 6 місяців позбавлення волі. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше Апеляція ВАКС задовольнила скаргу викривача у цій справі про виплату йому винагороди у 1,6 млн грн.