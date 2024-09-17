Слідство шукатиме не лише виконавців страти військового в Новогродівці, а й командирів

Попередній аналіз підтвердив, що захисника вбили в Новогродівці.

Слідчі встановили місце страти українського військового окупантами. За попередніми даними, це Новогродівка (Донецька область), розповіли в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення обставин злочину. Вони намагаються встановити особу убитого, час злочину та причетних.

Окрім виконавців убивства, шукатимуть і їхніх командирів.

"Правоохоронні органи Донецької області розпочали кримінальне провадження за фактом чергового звірства російських загарбників. Проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення обставин злочину. Намагаємось встановити точний час, потерпілу особу, а також осіб, причетних до вчинення цього злочину", – сказав начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

За його словами, на сьогодні слідчі розслідують 36 проваджень за фактами можливої страти полонених на полі бою безпосередньо після потрапляння в полон. Загалом досліджують страти 84 захисників.

Двоє злочинців уже отримали вироки, ще один обвинувальний акт слухають у суді. Загалом за фактом таких злочинів повідомили про підозру чотирьом росіянам.