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Wall Street Journal: втрати України у війні – 80 000 убитими. Росії – 200 000

Інформацію про українські жертви журналісти отримали від анонімних джерел, про російські – від західних розвідок. 

Wall Street Journal: втрати України у війні – 80 000 убитими. Росії – 200 000
Фото: EPA/UPG

Кількість втрат армій України і Росії за час повномасштабного вторгнення разом складає близько мільйона людей. Втрати окупантів вищі: 200 000 осіб убитими і близько 400 000 осіб пораненими, пише Wall Street Journal. Ці дані журналісти отримали від західних розвідок.

Втрати України, за даними газети, складають 80 000 людей убитими і близько 400 000 пораненими. Цю інформацію повідомили анонімні джерела.

"Високі — і швидко зростаючі — втрати з обох сторін підкреслюють те, що це матиме руйнівний довгостроковий ефект для країн, які до війни боролися зі зменшенням населення головним чином через економічних та соціальних потрясінь. Вони також висвітлюють одну з власних мотивацій російського президента Володимира Путіна для початку вторгнення в 2022 році: збільшити населення Росії шляхом поглинання українців. За оцінками уряду та демографів, вторгнення Росії та захоплення української території протягом останнього десятиліття призвели до того, що Україна втратила щонайменше 10 мільйонів людей внаслідок окупації або як біженці", – йдеться у матеріалі.

На вільній частині України зараз мешкає близько 25-27 млн людей. Приблизно 6 млн виїхали як біженці, ще частина опинилася в окупації.

З Росії після нападу на Україну 2022-го року виїхали близько 600 000 осіб. 

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